Рособрнадзор исключил скорое появление онлайн-университетов

05.03.2021, 8:16, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В ближайшем будущем в РФ вряд ли появятся университеты с обучением в онлайн-формате, скорее, появится больше дистанционных курсов, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Я не думаю, что у нас сейчас появятся отдельно взятые онлайн-университеты без ничего, просто с одним адресом. Я не думаю, что в ближайшее время у нас будут для этого готовые решения, качественные и объективные. Но ведущие вузы уже имеют свои видеокурсы, то есть постепенно такой плавный переход методом проб и ошибок приведет к тому, что такой гибридный формат будет признан», – цитирует ТАСС Музаева.

По его словам, в данном случае нужно избежать ситуации, которая сложилась в 1990-х годах, когда некоторые вузы были «конторками по выдаче дипломов».

Также Музаев добавил, что в ближайшие два года всероссийские проверочные работы планируется перевести в компьютерный формат сдачи. С технической точки зрения регионы к этому готовы, ведется активное переоснащение школ новым оборудованием в рамках нацпроекта «Образование», добавил он.

Кроме того, Музаев рассказал, что Рособрнадзор намерен использовать новые подходы при аккредитации вузов. «У нас есть поручение правительства, в этом году мы должны новые подходы к аккредитации и лицензированию проработать. В нашей новой модели самым главным ориентиром планируется сделать оценку знаний студентов», – сообщил он.

По его словам, в случае если в вузе не будет даваться достаточно качественное высшее образование, то учебное заведение может быть лишено аккредитации по результатам проверки.

Ранее Музаев сообщил, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в связи с цифровизацией изменится к 2030 году, однако вряд ли будет принято решение полностью от него отказаться.

Напомним, в РФ упростили правила сдачи выпускных экзаменов в 2021 году.