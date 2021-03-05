Глава Кемерово рассказал подробности получения перелома пяти ребер
05.03.2021, 8:16,
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Глава города Кемерово Илья Середюк, госпитализированный с переломом пяти ребер, рассказал о получении травмы.
Середюк рассказал в Instagram, что в минувшее воскресенье он занимался «хозяйственными делами, уборкой, перетаскивал ящик с инструментами, оступился и примерно с высоты полтора метра – метр шестьдесят (…) упал».
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Он упал на левый бок и получил травму.
«В травмпункте пятой поликлиники сделал рентген, и был выявлен перелом пяти ребер. Ну и в связи с этим – показания для госпитализации», – добавил глава Кемерово.
Ранее сообщалось, что Середюк был госпитализирован с переломом пяти ребер, при этом подробности инцидента не уточнялись.
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