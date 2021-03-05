 

Глава Кемерово рассказал подробности получения перелома пяти ребер

05.03.2021, 8:16, Новости дня
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Глава города Кемерово Илья Середюк, госпитализированный с переломом пяти ребер, рассказал о получении травмы.

Середюк рассказал в Instagram, что в минувшее воскресенье он занимался «хозяйственными делами, уборкой, перетаскивал ящик с инструментами, оступился и примерно с высоты полтора метра – метр шестьдесят (…) упал».

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Публикация от Илья Середюк (@ilyaseredyuk)

 

Он упал на левый бок и получил травму.

«В травмпункте пятой поликлиники сделал рентген, и был выявлен перелом пяти ребер. Ну и в связи с этим – показания для госпитализации», – добавил глава Кемерово.

Ранее сообщалось, что Середюк был госпитализирован с переломом пяти ребер, при этом подробности инцидента не уточнялись.



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