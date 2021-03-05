COVID-19: Нет возврата к нормальному. Звучит хорошо, правда?

05.03.2021, 8:18, Разное

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Фронтмен Давоса Клаус Шваб открыто заявил, что пандемия COVID-19 была прекрасной возможностью «переосмыслить наш мир», и даже написал целую книгу о том, как это сделать, под названием COVID-19: The Great Reset .

Фактически, Шваб гордо провозгласил, что мир никогда не вернется к нормальному состоянию после пандемии, как будто это было ужасно.

В COVID-19: The Great Reset Шваб удвоил свою позицию, не возвращаясь к норме, заявив:

– Многие из нас думают, когда все вернется на круги своя. Короткий ответ: никогда. Ничто никогда не вернется к «нарушенному» чувству нормальной жизни, которое преобладало до кризиса, потому что пандемия коронавируса знаменует собой фундаментальный переломный момент в нашей глобальной траектории.

Как и следовало ожидать, Шваб был не единственным, кто так думал. К нему присоединились многие руководители правительства и бизнеса, которые устрашающе начали повторять почти те же самые заявления в средствах массовой информации.

Еще в октябре 2019 года Всемирный экономический форум Шваба вместе с Фондом Билла и Мелинды Гейтс и Центром безопасности здоровья Джона Хопкинса спонсировал мероприятие 201. Это упражнение по обеспечению готовности к пандемии представляло собой почти точную копию того, что произойдет в реальной жизни.

Мы оставим тему истинного происхождения и природы вируса на другой раз. Но, как и предсказывала группа экспертов во время События 201 , все изменилось очень быстро, как только Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию 11 марта 2020 года.

В тот же день Всемирный экономический форум объявил о создании своей Платформы действий в отношении COVID, которая послужит планом для изменения глобальной экономической реакции на пандемию коронавируса.

Также была выпущена платформа стратегической разведки, разработанная для «изучения и мониторинга проблем и факторов, способствующих трансформационным изменениям в экономике», отраслях и глобальных проблемах. Другими словами, захватить контроль над всем жизненно важным для жизни на планете и ее населения.

Приложив эти и другие усилия, класс Давоса, не теряя времени даром, разработал свои планы по изменению мира. Как однажды заявил бывший мэр Чикаго Рам Эмануэль (и брат доктора Зика Эмануэля, которому «нет возврата к нормальной жизни»):

– Вы никогда не хотите, чтобы серьезный кризис пропал даром. И я имею в виду возможность делать то, что, по вашему мнению, вы не могли делать раньше.

Но реальная проблема всегда заключалась в продвижении программы создания глобального правительства. Пандемия была предлогом для ускорения этой схемы. И ох, что это за схема.

Но давайте еще раз позволим марионетке глобалиста Клаусу Швабу подготовить почву для реального механизма, который будет использоваться для осуществления всех желаемых изменений Давосского класса.