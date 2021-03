У каждого пятого ребенка присутствует доброкачественная опухоль кости

05.03.2021

Обзор исторических рентгеновских снимков, опубликованный в журнале The Journal of Bone and Joint Surgery, показал, что у почти 20% здоровых детей присутствуют доброкачественные опухоли костей.

И хотя это звучит пугающе, неоссифицирующие фибромы и другие распространенные доброкачественные опухоли у детей без симптомов не представляют опасности и могут исчезнуть со временем.

Чаще всего доброкачественные опухоли костей обнаруживают у детей случайно – в ходе проведения рентгенографического обследования по другим причинам. Некоторые такие опухоли классифицируются как активные или агрессивные, но их, как правило, обнаруживают тогда, когда они причиняют дискомфорт или становятся причиной патологических переломов.

Если же латентная опухоль кости обнаруживается случайно, при этом у ребенка нет клинических симптомов, его состояние оценивает детский хирург-ортопед или специалист по онкологической ортопедии – у некоторых врачей дети с доброкачественными опухолями костей составляют более половины новых пациентов.

– Такие опухоли вызывают опасения у родителей, которые хотят знать, когда появилась опухоль, исчезнет ли она сама, как часто встречаются подобные новообразования? – комментирует доктор Кристофер Колье из Медицинской школы Университета штата Индиана (США). – Увы, на эти вопросы нет четких ответов.

Колье и его коллеги проанализировали уникальное собрание рентгеновских снимков, сделанных в ходе исследования, которое проводилось с участием здоровых детей из Кливленда с 1926-го по 1942-й годы.

Несмотря на то, что исследование дало ценную информацию о скелетном росте и развитии детей, повторить его сегодня невозможно по этическим причинам – риски радиации признаны повсеместно (в оригинальном исследовании здоровые дети проходили рентген ежегодно). Однако полученные тогда результаты позволили современным ученым идентифицировать доброкачественные опухоли костей и их последствия спустя несколько лет наблюдений.

Всего в распоряжении Колье оказались 25 555 снимков 262 детей, за которыми наблюдали в детском и подростковом возрасте. У 33 детей было обнаружено 35 доброкачественных новообразований костей (18,9%), при этом рентгеновскому облучению подвергалась только левая сторона тела.

Более половины опухолей относились к неоссифицирующим фибромам (скопление соединительной ткани, которая не затвердела до состояния кости) – чаще всего они возникают в возрасте 5 лет, второй пик приходится на период скелетной зрелости, что, вероятно, связано с изменениями в темпах роста. 7 из 19 обнаруженных фибром исчезли со временем самостоятельно, другие, скорее всего, тоже «рассосались», но подтверждения этого не сохранились. Менее распространенные доброкачественные опухоли, включая эностоз, иногда именуемый «костным островком», остеохондрому и энхондрому, наблюдались на снимках на протяжении всего периода исследования.