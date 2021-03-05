Уран назван самой странной планетой Солнечной системы

05.03.2021, 8:08, Новости дня

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Последние сведения о далеком Уране свидетельствуют о том, что его можно с полной уверенностью назвать самой странной планетой Солнечной системы.

Во-первых, только у него экватор наклонен к плоскости орбиты на целых 98 градусов. Уран в буквальном смысле завалился на бок, и если рассматривать его движения образно, он будто катится по своей орбите как бильярдный шар.

Во вторых, тем чуть ли не ежедневно северный и южный полюса меняются местами, так как магнитное поле вращается почти с той же скоростью, что и сама планета вокруг своей оси. К сожалению, возле Урана за всю историю исследования космоса пролетал только «Вояджер-2». А надо бы отправить туда специальную миссию, говорят ученые. Тогда наверняка удастся сделать немало научных открытий.