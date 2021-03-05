Россия отвергла претензии США по поводу прав человека

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05.03.2021, 7:26, Новости дня
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Москва отвергает претензии США по правам человека, никто не может учить Россию тому, как нужно жить, сообщил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Особенно неприемлемыми считаем претензии по правочеловеческой проблематике. Ни у кого нет права учить нас, как жить», – передает РИА «Новости» слова Антонова в дискуссионном клубе «Космос-Клаб». Текст выступления посла распространило посольство.

Он заявил, что РФ считает безосновательными обвинения США в якобы применении химического оружия против блогера Алексея Навального.

«При этом любые наши контраргументы, обращения за получением фактологической информации отметаются без внятного объяснения. Затем американские власти, не удосужившись предъявить доказательства, вводят против РФ очередные санкции», – добавил Антонов.

«Мы считаем категорически неприемлемыми абсурдные призывы об «освобождении» Навального. В международной практике это называется вмешательством во внутренние дела суверенного государства», – сказал посол.

Он также упомянул другие претензии США, которые РФ отвергает – по «вмешательству» в демократические процессы, хакерских атаках и противодействию американским военным в США.

«Для противодействия «российской угрозе» наращивается военный потенциал, укрепляются военно-политические союзы. Нам грозят санкциями. Против нас применяются методы недобросовестной конкуренции», – констатировал Антонов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ уничтожила все химическое оружие и рассчитывает, что ее визави, включая США, тоже это сделают.



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