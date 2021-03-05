 

Правительство Китая собралось повышать пенсионный возраст

05.03.2021, 6:36, Новости дня
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Правительство Китая в ходе 14-й пятилетки (2021-2025) будет поэтапно повышать пенсионный возраст, а также улучшит систему социального обеспечения, следует из доклада о работе правительства.

В докладе, с которым на открытии ежегодной сессии парламента выступил премьер Госсовета Ли Кэцян, говорится, что правительство КНР будет «работать над достижением адекватного уровня рождаемости», а «нормативный пенсионный возраст будет повышаться поэтапно с покрытием основного пенсионного страхования по старости до 95% населения», передает РИА «Новости».

Отмечается, что система социального обеспечения и благотворительности также будет совершенствоваться.

«Мы будем внедрять национальную стратегию по реагированию на старение населения и улучшим систему обслуживания населения с фокусом по уходу за пожилыми людьми и за детьми», – подчеркивается в документе.

Данные всекитайской переписи 2000 года показали, что население Китая уже тогда вступило в стадию старения. К концу 2017 года общее население достигло 1,39 млрд человек, из них 240 млн, то есть 17,3%, – старше 60 лет. По этим показателям с Китаем не может сравниться ни одна страна в мире.

По прогнозам, к 2035 году на каждого второго налогоплательщика в Китае будет приходиться один пенсионер, после 2030 года возникнет резкая нехватка рабочей силы, а к 2050 году пожилых китайцев станет 487 млн – уже 34,9% от населения страны.

В Китае пенсия полагается мужчинам, достигшим 60-летнего возраста, и женщинам от 55 лет. Пенсионный возраст был установлен, когда средняя продолжительность жизни составляла 68 лет, теперь же этот показатель превысил 77 лет.



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