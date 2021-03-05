Россия выступила за углубление диалога с США по ряду вопросов

05.03.2021, 6:36, Новости дня

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Российская сторона рассчитывает на углубление диалога с США по ряду региональных тем, в том числе по Афганистану, КНДР, Сирии и Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов, выступая в четверг в дискуссионном клубе «Космос-клаб».

Слова дипломата приводятся на странице российского посольства в Facebook.

«Российская сторона рассчитывает на углубление диалога по региональным сюжетам. Это Сирия, Афганистан, ситуация на Корейском полуострове, восстановление работы в рамках СВПД, положение на Ближнем Востоке, проблематика Латинской Америки, Азии, Африки», – сообщил Антонов.

Он указал также, что интересам сторон «отвечало бы объединение усилий в борьбе с пандемией коронавируса, терроризмом, распространением ОМУ и изменением климата, а также по совместному освоению космоса и защите экологии Арктики».

Дипломат напомнил, что РФ неоднократно направляла США перечень первоочередных шагов по нормализации двусторонних отношений.

«Они касаются подтверждения формулы «Горбачева – Рейгана» о недопустимости ядерной войны между нашими странами и невозможности стать в ней победителем. Кроме того, можно было бы обменяться письменными гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, наладить взаимодействие по обеспечению кибербезопасности, модернизировать соглашение по предотвращению инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним», – отметил глава российской дипмиссии. «(Президент России) Владимир Путин предложил широкую программу сотрудничества в вопросах международной информационной безопасности. Наши предложения по-прежнему на столе переговоров», – указал посол.

Кроме того, в Москве считают «приоритетной практической задачей восстановление полноценной инфраструктуры коммуникаций по правительственной линии», также полезным мог бы быть диалог в рамках неправительственных, деловых и академических организаций.

Антонов подчеркнул, что «никто не закрывает глаза на накопившиеся проблемы в двусторонних отношениях», однако «надо прекращать угрожать санкциями, решить вопросы российской дипломатической собственности, восстановить деятельность генконсульств, вернув нам возможность работать с соотечественниками, оставшимися без нашей опеки на Западном побережье США».

«Наконец, хотелось бы, чтобы посольство РФ работало в спокойной атмосфере, без нагнетания политической обстановки, в первую очередь в визовой области. Мы готовы пройти свою часть пути. Главное, чтобы была политическая воля у новой администрации США», – заключил посол.

Ранее Антонов заявил, что РФ намерена предложить США более позитивную программу взаимодействия вместо «двухтрекового подхода».