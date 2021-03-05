В РФ создают телеканал о космосе

05.03.2021, 6:28, Новости дня

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Совместно с телекомпанией «Первый ТВЧ» корпорация «Роскосмос» запускает свой собственный телеканал. Его название – «Первый космический», сообщили в госкорпорации.

Тематика определена в самом названии. Основным контентом, кроме новостей о достижениях отечественной и мировой космонавтики, станут научно-популярные и художественные фильмы об освоении космического пространства, а также познавательные передачи.

На первых порах, смотреть телеканал можно будет, принимая сигнал со спутниковой тарелки или же в сетях кабельного телевидения, а также через Интернет, говорят организаторы. В «Роскосмосе» рассчитывают на большую популярность нового ресурса, так как космическая тематика всегда интересовала россиян.