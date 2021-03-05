«Аэрофлот» предложил сделать платной регистрацию в аэропортах

05.03.2021, 5:46, Новости дня

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Компания «Аэрофлот» направила в Министерство транспорта предложение о ведении платной регистрации на рейсы в аэропортах с исключением стоимости этой услуги из цены билета.

«Аэрофлот» предлагает исключить из федеральных авиационных правил (ФАП) обязанность авиакомпаний включать в стоимость билета плату за регистрацию в аэропорту, пишет газета «Известия».

Представитель авиакомпании Михаил Демин пояснил, что на данный момент большинство людей пользуются онлайн-регистрацией.

Подобное нововведение даст россиянам возможность выбрать между платой за регистрацию в аэропорту или бесплатной регистрацией в режиме онлайн.

Ранее «Аэрофлот» опроверг сообщения о новых типах билетов: СМИ писали, что авиакомпания якобы предложила ввести «негарантированные» авиабилеты, по которым перевозчик может самостоятельно менять дату, рейс, маршрут перелета и класс обслуживания без учета мнения пассажира.