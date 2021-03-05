 

Россия решила предложить США позитивную программу взаимодействия

05.03.2021, 5:46, Новости дня
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Россия намерена предложить США более позитивную программу взаимодействия вместо «двухтрекового подхода», сообщил посол Анатолий Антонов, выступая в дискуссионном клубе «Космос-клаб».

Слова дипломата приводятся на странице российского посольства в Facebook.

По словам Антонова, с момента начала работы новой американской администрации под руководством президента Джо Байдена «вырисовываются общие контуры» ее политики на российском направлении.

«По сути это прежний двухтрековый подход. Он предусматривает взаимодействие с нами по тем сюжетам, которые представляют интерес для США. При этом параллельно будет максимально использоваться концепция «сдерживания» России», – отметил дипломат.

Посол указал, что «такая схема – не лучший вариант для двух постоянных членов СБ ООН».

«Попытаемся переубедить коллег и предложим позитивную программу взаимодействия», – заключил он.

Антонов также отметил, что Москва положительно воспринимает «сигналы из Белого дома и Госдепартамента о планах восстановления диалога по стратегической стабильности, о возможности дальнейшего диалога по КВ (контроль над вооружениями)».

Ранее в Белом доме сказали, в каких вопросах хотят сотрудничать с Москвой.



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