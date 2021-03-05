Эксперты ВШЭ позитивно оценили преодоление Россией кризиса на фоне ситуации в мире
05.03.2021, 5:46,
Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
Впервые за постсоветский период рецессия в РФ оказалась мягче, чем в мире в целом, заявляют авторы бюллетеня «Комментарии о государстве и бизнесе» от «Центра развития» Высшей школы экономики (ВШЭ).
В тексте бюллетеня указывается, что «впервые за весь постсоветский период РФ пережила более мягкую рецессию, чем мир в целом, притом, что с глобальным кризисом сочеталось и сильное падение нефтяных цен».
Кроме того, подчеркивается и роль антикризисных мер государства, которые привели к сильному смягчению падения экономики страны.
«В частности, к уникальному коронавирусному кризису помогли подготовиться действие бюджетного правила и проведение политики таргетирования инфляции», – добавили исследователи.
Ранее в США отметили успехи российской экономики на фоне пандемии.
Смотреть комментарии → Комментариев нет