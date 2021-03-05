Эксперты ВШЭ позитивно оценили преодоление Россией кризиса на фоне ситуации в мире

05.03.2021, 5:46, Новости дня

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Впервые за постсоветский период рецессия в РФ оказалась мягче, чем в мире в целом, заявляют авторы бюллетеня «Комментарии о государстве и бизнесе» от «Центра развития» Высшей школы экономики (ВШЭ).

В тексте бюллетеня указывается, что «впервые за весь постсоветский период РФ пережила более мягкую рецессию, чем мир в целом, притом, что с глобальным кризисом сочеталось и сильное падение нефтяных цен».

Кроме того, подчеркивается и роль антикризисных мер государства, которые привели к сильному смягчению падения экономики страны.

«В частности, к уникальному коронавирусному кризису помогли подготовиться действие бюджетного правила и проведение политики таргетирования инфляции», – добавили исследователи.

Ранее в США отметили успехи российской экономики на фоне пандемии.