Европейцы исследуют пещеры на Луне

05.03.2021, 5:38, Новости дня

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Подземный мир на Луне интересует представителей NASA. Также его изучением занялись в Европейском космическом агентстве. По мнению специалистов, существующие на спутнике Земли пещеры вполне могут оказаться пригодными для строительства космических баз.

На Луне, как известно, нет атмосферы. Радиация на поверхности очень высока. Кроме того, падающим на Луну метеоритам негде сгорать. Они врезаются в грунт на полной скорости, не теряя ни грамма своего веса. По этой причине при строительстве различных сооружений для жизни колонизаторов необходимо обеспечить защиту.

Лучшим вариантом могут стать лунные пещеры, говорят эксперты. Также там можно поискать хотя бы небольшое количество воды и минералы, которые могут оказаться полезными для жизнеобеспечения лунных баз.