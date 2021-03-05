Ученые рассказали, что будет, если астронавт улетит в космос

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05.03.2021, 5:38, Новости дня
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Астронавты сейчас очень часто выходят в открытый космос. Но что случится, если кто-либо из них оторвется от станции и полетит в открытый космос?

В крайнем случае, астронавт навечно останется на орбите, как искусственный спутник Земли, поясняют ученые. Именно в таком состоянии сейчас находится случайно утерянная сумка с инструментами, пополнившая длиннющий список космического мусора. Однако воздуха в скафандре хватит максимум на четыре с половиной часа. Если последний толчок окажется в сторону Земли, скорее всего, тело со временем войдет в плотные слои атмосферы и сгорит.

К счастью, ни первый, ни второй сценарий пока не «проигрывали». Ни один астронавт еще не отрывался от космических станций. Те более, что им запрещено выходить в открытый космос, а за плечами, как правило, на всякий случай есть специальный ранец, обеспечивающий реактивную тягу.



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