Мэр аргентинского города объяснил свою вакцинацию с портретом Путина в руках

05.03.2021, 4:56, Новости дня

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Вакцинироваться от коронавируса с портретом президента РФ Владимира Путина в руках было способом высказать признательность за спасение жизней аргентинцев, сообщил мэр аргентинского города Хуан Карлос Гаспарини.

Глава города Роке Перес в провинции Буэнос-Айрес выложил в Instagram фото того, как он с портретом Путина в руках получает вакцину.

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Публикация от Chinchu Gasparini (@juancarlosgaspariniok)

«Таким образом я хотел поблагодарить (Путина) за то, что он сделал для Аргентины. Сколько жизней спасла эта вакцина?.. Это был способ отдать дань уважения… на фоне критики оппозиции», – передает РИА «Новости» слова Гаспарини.

Он добавил, что «любой образованный человек знает, на что способны русские, которые обладают большими научными знаниями».

Напомним, в феврале Москва и Буэнос-Айрес подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на создание производства российской вакцины от коронавируса «Спутника V».

10 декабря 2020 года Буэнос-Айрес подписал контракт с Москвой на поставку российской вакцины от коронавируса. Всего Аргентина приобрела 30 млн доз «Спутника V». 23 декабря минздрав Аргентины разрешил экстренное применение российской вакцины.

Первая партия первого компонента в количестве 300 тыс. доз была доставлена в южноамериканскую республику 24 декабря 2020 года. 16 января в Аргентину доставили 300 тыс. доз второго компонента вакцины. 20 января в Аргентине одобрили использование «Спутника V» для вакцинации лиц старше 60 лет.

После этого «Спутником V» привились президент Аргентины Альберто Фернандес и вице-президент Кристина Фернандес де Киршнер.

Президент Аргентины поблагодарил Владимира Путина за поставку российской вакцины «Спутник V».

27 января Аргентина направила в Россию самолет за третьей партией «Спутника V».