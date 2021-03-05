На астероиде Итокава обнаружена вода и органические вещества

05.03.2021, 4:48, Новости дня

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Ранее космический зонд «Хаябуса» доставил на Землю образцы породы с астероида Итокава, которые ученые начали тщательно изучать. Спустя некоторое время, они заявили, что на данном космическом теле присутствует вода и органические соединения.

Все химические элементы явно имеют иное происхождение, чем их земные аналоги, утверждают члены исследовательской группы из Университета штата Аризона (США).

По мнению экспертов, данное открытие только подтверждает гипотезу о том, что вода и органика, из которой затем развились простейшие живые организмы, были занесены на Землю из космоса в результате столкновения с астероидом или кометой. Напомним, что полет зонда «Хаябуса» закончился еще в 2010 году. Однако исследования материалов, которые он собрал, продолжаются и поныне.