 

На астероиде Итокава обнаружена вода и органические вещества

05.03.2021, 4:48, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ранее космический зонд «Хаябуса» доставил на Землю образцы породы с астероида Итокава, которые ученые начали тщательно изучать. Спустя некоторое время, они заявили, что на данном космическом теле присутствует вода и органические соединения.

Все химические элементы явно имеют иное происхождение, чем их земные аналоги, утверждают члены исследовательской группы из Университета штата Аризона (США).

По мнению экспертов, данное открытие только подтверждает гипотезу о том, что вода и органика, из которой затем развились простейшие живые организмы, были занесены на Землю из космоса в результате столкновения с астероидом или кометой. Напомним, что полет зонда «Хаябуса» закончился еще в 2010 году. Однако исследования материалов, которые он собрал, продолжаются и поныне.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.02 / «Калашников» представил новый беспилотник-конвертоплан

10.02 / Фирмы, связанные с бывшими руководителями ОГХК Журило и Гладушко, задолжали $38 млн – заявление компании

17.08 / Президент Грузии выразила надежду на возвращение Белоруссии в европейскую семью

04.09 / У Берлускони диагностирована двусторонняя пневмония

01.01 / Меркель в новогоднем обращении заявила, что не будет идти в канцлеры Германии

15.08 / Пашаев заявил о наличии доказательств невиновности Ефремова

28.10 / В Кремле назвали «непозволительным» инцидент со скорыми в Омске

04.10 / Армия НРК заявила о подготовке Азербайджаном нового наступления

27.11 / “Диего бессмертен”. Известные футболисты попрощались с Марадоной

18.08 / Ефремова доставили на допрос в Пресненский суд

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска