Кто для истории более ценен – BLM или евреи?

05.03.2021, 4:04, Разное

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«Black Lives Matter хотят уничтожить Израиль», – говорит ведущий активист

Цель «демонтажа сионистского проекта» может означать только одно, как бы они ни отрицали, что они антисемиты.

March 3, 2021 | Ryan Jones

Miriam Alster/Flash90

Любому, в ком еще живет иллюзия, что движение Black Lives Matter (BLM) в США не является полностью враждебным по отношению к Израилю, а, следовательно, и к еврейскому народу, нужно только послушать последние разглагольствования Марка Ламонта Хилла.

В прошлом, основное движение чернокожих за социальную справедливость, возглавляемое доктором Мартином Лютером Кингом-младшим, в значительной степени отождествляло себя с еврейским народом и его исторически бедственным положением, а также с Государством Израиль и сионизмом.

Но, как и в случае со многими другими слоями американского общества, с угасанием библейской христианской веры, поддержка Израиля превратилась в свой антагонизм, союз с палестинским националистическим делом и его опасными конечными целями.

«Black Lives Matter прямо и ясно говорят о демонтаже сионистского проекта … и, на этом основании, открыто поддерживают движение BDS (Boycott, Divestment and Sanctions – кампания по оказанию давления на Израиль)», – сказал Хилл в коротком видеоролике, размещенном в социальных сетях.

Хилл – не глупый человек, и, как и многие ему подобные, он будет воздерживаться от явных призывов к уничтожению Израиля или от чрезмерного антисемитизма. Но «демонтаж сионистского проекта» может означать только одно. Сионизм как идея, надежда и националистическое движение не может быть отделен от еврейского народа в целом, как бы ни хотели этого некоторые либерально-прогрессивные евреи.

Спорный вопрос, говорит ли Марк Ламонт Хилл от лица BLM в целом. В конце концов, это широкое и децентрализованное движение. Но он, несомненно, один из наиболее узнаваемых и выдающихся активистов BLM.

Что делает его таким? Сегодня Хилл – профессор медиа и урбанистики в Университете Темпл. Он занимал аналогичные должности в ряде других университетов, включая Колумбийский университет. Но Хилл, вероятно, более известен большинству американцев как комментатор основных средств массовой информации, поскольку он много раз появлялся на MSNBC, CNN, Fox News и Al Jazeera.

https://twitter.com/i/status/1361024479573512194

В 2018 году Хилл был уволен из CNN после того, как он, в своей речи в Организации Объединенных Наций, фактически призвал к уничтожению еврейского государства. «Справедливость, – сказал он собравшимся, чтобы отметить Международный день солидарности с палестинским народом, – требует… свободной Палестины от реки до моря».

Позже Хилл настаивал, что он имел в виду справедливость для палестинцев на Западном берегу (река) и в секторе Газа (море), а не повторял то, что большинство израильтян считают боевым кличем своих врагов. Однако он не обратил внимания (или просто игнорировал) тот факт, что фраза «от реки до моря» рассматривалась как призыв к уничтожению Израиля с тех пор, как она была включена в формальную хартию Организации освобождения Палестины Ясира Арафата. Организации, которая уже тогда была признана международным сообществом террористической.

Какими бы ни были его оправдания два года назад, сегодня совершенно ясно, что Хилл добивается разрушения еврейского государства и замену его двунациональным (арабо-еврейским) государством Палестина «от реки до моря», которое израильтяне любого оттенка политического спектра страны назовут очень плохим делом для евреев.