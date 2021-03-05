Телевизор для тюрьмы и воли

05.03.2021, 4:02, Разное

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Народ в опросах желает Навальному «отдохнуть» в колонии.

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

«Заключенные смотрят дневные телепрограммы.

Это часть их наказания».

Из книги Эндрю Маккензи «14 000 фраз…»

Адвокат Алексея Навального Вадим Кобзев в твиттере описал быт своего подзащитного: «Он в полной изоляции, писем не получает… В камере нет ничего кроме телевизора. Нет ни холодильника, ни даже чайника».

Свершилось. Телевизор в одной отдельно взятой зоне победил холодильник в самом прямом смысле слова. В отсутствие благ цивилизации Навальный учится сушить сухари. По его словам, сокамерник Сергей, осужденный за мошенничество, «настаивает, что идеальные сухари получаются, только если резать их под саундтрек из телешоу, где рассказывают о том, что я могущественный агент Запада».

Песня про «берлинского пациента» и после отправки его по этапу доносится из «ящика» круглосуточно. Очередную «мелодию» вдохновенно исполнил ведущий «Вестей недели» Дмитрий Киселев, картинно заламывая руки и виртуозно играя голосом: «Честно говоря, в мои планы никак уже не входило возвращаться к Алексею Навальному еще и в этой программе. Казалось, уже всех перекормили им, уж прям не лезет. Объявили приговор суда — и в добрый час, досиживать заслуженный срок».

Так что же заставило главного аналитика канала «Россия» вновь обратиться к одиозному персонажу? Прибавив пафоса и гнева, он заявил: за оскорбление ветеранов одного штрафа мало! «Речь идет о преступлении хуже воровства. Это не о материальном — это о глубинном чувстве самосохранения. Как должно наказываться посягательство на похищение внутренней точки опоры у народа? А победа в Великой Отечественной — точка опоры, как и уважение к победителям — точка опоры нашей общей культуры. Посягая, Навальный объективно действовал в иноземных интересах, в интересах тех, кто с нескрываемой завистью смотрит на карту самой большой страны мира. А поскольку диверсию Навальному еще и готовили американцы, то тем самым превратили его в банального агента, лишив его шансов хоть на какое-то политическое будущее…»

Тут бы и песне конец, ан нет. Слушайте следующий куплет. Навальный — «пещерный националист». За это международная правозащитная организация Amnesty international лишила его статуса «узник совести». На экране мелькают цитаты из статьи Явлинского, фрагменты постов и выступлений Навального многолетней давности. И наконец, впечатляющая кода: «В любом случае соглашусь со всеми, кто считает: не тот масштаб фигуры, чтобы берлинскому пациенту уделять у нас столь много времени. Надеюсь, проехали уже».

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«Проехали». Но почти 10 минут «ездили», чтобы внушить зрителям, как ничтожен, хотя и вредоносен, запущенный к нам «диверсант с разрушительной миссией».

Десять минут только в одной программе! А ведь и другие не молчат — подпевают день ото дня. Целый мешок сухарей можно насушить под этот «саундтрек».

Сокамерника Серегу, по словам Навального, неизбывное внимание телевизионщиков к соседу по нарам «приводит в восторг». А что думает народ на воле? Верит? Не верит? Безмолвствует?

И верит. И не безмолвствует. Корреспонденты двух каналов — «Настоящего времени» («иноагент») и «Дождя» — на минувшей неделе отправились в город Покров Владимирской области, где, по слухам, должен отбывать наказание «агент» и «диверсант». Подходили к простым людям на улице, задавали один, по сути, вопрос: «Вы знаете, что у вас будет отбывать наказание Навальный? Как вы к этому относитесь?»

«Да хоть бы он сдох! Такая скотина, что даже представить страшно», — на глазах звереет улыбчивая пожилая тетушка. «За что вы его так не любите?» — изумленно спрашивает корреспондент «Настоящего времени» Тимофей Рожанский «А за что его любить? За то, что он страну нашу позорит перед заграницей? И подольше бы ему сидеть».

Варианты других ответов (почти без исключений): «Пускай отдыхает, а то слишком много из себя возомнил»; «Я этим не интересуюсь, мы порядочные люди, у нас Ленин, доброта, все должны работать».

А вот еще одна добрая бабушка — в репортаже корреспондента «Дождя» Эдуарда Бурмистрова: «Да нам до лампочки, если так разобраться. Это для вас он что-то значит, а для нас он ноль без палочки. Мы всего навидались. Нам не надо такого бардака, как был».

Народ-богоносец, сердобольный, жалостливый, в этих опросах словно подменили. В лучшем случае демонстрирует полное равнодушие к судьбе арестанта («Нам-то все равно в принципе…»), в худшем — звериный оскал («Врагов народа надо отстреливать…»).

Что случилось с людьми? Озлобились от тяжкой жизни? Утратили элементарное чувство сострадания к чужому несчастью? Да они просто телевизор смотрят. Смотрят и традиционно верят Шейнину, Киселеву, Соловьеву, Скабеевой с Поповым, потому что привыкли доверять слову, звучащему из «ящика» («по телевизору врать не будут»), потому что «ящик» для них по-прежнему источник (иногда единственный) знаний, формирующий картину мира.

Кто-то из американских юмористов пошутил:

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«По статистике, телевизор есть у 94 процентов семей, а ванная комната — у 91 процента. Отсюда следует, что мозги промываются чаще, чем все остальное».

Имелась в виду Америка, конечно. В России, по статистике, примерно 12 процентов россиян живут вообще без водопровода. Телевизор же точно есть у всех поголовно. Без него хуже, чем без воды.

В последние годы стало принято считать, что чуть ли не большинство россиян «ящик» или не смотрят, или вообще выбросили, устав от его вранья и агрессии. Кажется, мы поспешили с выводами и это всего лишь прекраснодушный интеллигентский миф. Как сказала в интервью ютьюб-каналу «Редакция» жительница Геленджика, яростно опровергая сведения из фильма Навального о дворце Путина, надо смотреть не ютьюб, а нормальное телевидение, где показывают настоящие расследования.

У пропагандистов на то и расчет, что люди в массе своей ленивы, не любопытны, иных источников информации не признают, предпочитая получать готовые ответы на сложные вопросы в простой доступной «упаковке»: «Страна во вражеском окружении», «Путин поднял Россию с колен», «Навальный — «иностранный агент».

Собственную скудную, а порой беспросветную жизнь объясняют происками бесчисленных внешних и внутренних врагов России. Или никак не объясняют, поскольку иной жизни никогда не знали. «Нормально живем. Питаемся», — отметил не без гордости прохожий на улице Покрова.

Ирина Петровская

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