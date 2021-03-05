Американские ученые создали специальный лифт для водорослей

05.03.2021, 3:58, Новости дня

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В Университете Южной Калифорнии предложили новую более эффективную технологию выращивания ламинарии. Данный вид водорослей отлично подходит для производства биотоплива.

Напомним, что с этой целью часто используют также биомассу, оставшуюся после сбора урожая кукурузы, а также сахарный тростник, рапс и другие растения. Однако водоросли – это самый выгодный вариант, говорят ученые.

Растения могут быстро набирать вес даже в соленой морской воде. Проблема лишь в том, что на дне обычно нет достаточного количества питательных веществ, которые способствовали бы быстрому росту. Их и доставляют растениям при помощи так называемого лифта, который предложили использовать американские специалисты.