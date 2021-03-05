Вороны продемонстрировали способность планировать свои действия

05.03.2021, 3:58, Новости дня

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Вороны живут на нашей планете около 620 миллионов лет. Данный вид накопил огромный опыт в процессе эволюции, отмечают ученые. Поэтому не удивительно, что эти птицы отличаются хорошим умом и сообразительностью.

А последние исследования показали, что вороны даже способны планировать свои действия. Сообща они каким-то образом находят выход даже из самых сложных ситуаций. Можно подумать, что у них есть дежурный план на любой случай жизни.

Ученые также заметили, что в отдельных ситуациях птицы могут использовать для решения проблем подручные средства. А в том, что они продумывают свои действия минимум на два-три шага вперед, у исследователей не осталось никаких сомнений. Можно подумать, что кто-то научил их играть в шахматы.