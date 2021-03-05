Мнение: Путин, дети, интернет

05.03.2021, 3:42, Разное

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Путин встретился с волонтерами. В Кремле, но по простому. Без масок и социальной дистанции.

Но стенограмма встречи вызвала недоумение. А именно мнение Путина про интернет.

«У нас много было дискуссий по поводу определённых ограничений в интернете. Интернет проник уже во все сферы нашей жизни. По большому счёту он должен всё-таки подчиняться даже не просто законам, формальным юридическим правилам, но и моральным законам общества, в котором мы живём, иначе это общество будет разрушаться изнутри.

А там, к сожалению, мы сталкиваемся с чем? Не только с призывами выходить на улицу в рамках несанкционированных уличных мероприятий. Мы все взрослые люди, и мы знаем же об этом, чего скрывать? Сталкиваемся в интернете с детской порнографией, с детской проституцией, с продвижением, распространением наркотиков, где целевой аудиторией являются именно дети и подростки, с вытаскиванием на ту же улицу для того, чтобы там похулиганить, подраться с полицией, а потом за детей спрятаться, подставляя их вперёд на самом деле.

Что это такое? Это использование детей в качестве предмета, это использование детей в качестве инструмента для достижения чьих-то эгоистических целей, и всегда это источник использования детей как источника получения прибыли. Как ни странно, в том числе и при подталкивании несовершеннолетних подростков к суицидам, к самоубийствам. И там тоже находят возможность на этом заработать. Это потрясающе. Я вижу, коллега тоже с удивлением глаза открыл и сделал понятный жест руками. У меня абсолютно то же самое было, когда я об этом узнал. А когда полиция добирается до этих уродов, вы можете представить себе, это совсем другие люди. Одно дело, когда сидит в интернете такой крутой Рэмбо, толкает какую-то девчонку или пацана с крыши прыгать, и он выстраивает целую концепцию, подводя к этому. Как только полиция зашла, в штаны наложил в прямом смысле этого слова. Ублюдок такой там сидит, понимаете? Букашка, раздавить его не жалко. Девочек и пацанов подталкивает к суицидам. И при этом выстраивают всю работу таким образом, что на этом ещё и зарабатывают. В чём дело-то? Зарабатывают на этом: рекламу размещают, ещё что-то делают. Вот в чём дело.

Мы не можем позволить никому этого делать. Я очень хочу, чтобы понимание опасности для будущего страны, чтобы это понимание было у подавляющего большинства наших граждан. Если этого не будет, изнутри нас всегда будут раскачивать…» (отсюда).

Похоже, что Путин очень боится интернета. И тут дело, по-моему, не в том, что есть ублюдки , которые при помощи интернета подталкивают детишек к суициду. С этими-то негодяями можно и нужно бороться. Выявлять, пресекать, сажать.

Но у меня есть опасение, что безопасность детишек может стать всего лишь прикрытием для борьбы с вольнодумием в интернете.

Если это не использование детей в политических целях, для ограничений в интернете, что это такое?

Фотография отсюда

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