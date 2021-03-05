Меладзе-мейд Анечка Седокова – Личное мнение
05.03.2021, 3:40,
Разное
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Состояние бывшей жены Джеффа Безоса Маккензи оценивается в 54,6 миллиарда долларов.
Фото: Соцсети
Несмотря на несметное, в прямом смысле слова, богатство этой женщины и тот факт, что свой ставший многомиллиардным бизнес Безос начинал с нуля, а Маккензи была рядом с самого начала, я не считаю её селф-мейд вумен.
Она — исключительно хазбенд-мейд.
Анечка Седлокова, разобидевшись, покинула передачу Максима Галкина. Думала, что её позвали туда, в качестве селф-мейд вумен, а, оказалось, обсуждать мужей и алименты.
Фото: Соцсети
Наложив пятьсот фильтров на толстые щёки, Анечка, хлопая изменёнными в программе глазками, сообщила, что она — селф-мейд и, вообще, пришла разговаривать о бизнес-проектах.
https://t.me/lenamiro/8343
Вообще, это, конечно, странно.
На что живёт Анечка? Думаю, что на алименты. Пусть и в хорошей, ипотечной квартире, но разве ж это селф-мейд?
Селф-мейд — это не только то, что и в каком количестве у тебя есть, но и как именно ты это получила.
Вот я — селф-мейд. Бывших мужей у меня нет. Квартир, подаренных ими, тоже. Алименты на ребёнка, на которые можно пришить себе волосики и накачать губки, мне никто не выплачивает. Я зарабатываю деньги своим умом и трудом.
И пусть их у меня — меньше, чем у хазбенд-мейд Маккензи Безос, но я сделала себя сама.
А Анечка Седокова — она Меладзе-мейд.
Её, как и любую девушку и «Виа ГРА», сделал Константин Меладзе.
Этих девушек было много. Они были разными. Анечка — всего лишь одна из них.
Фото: Соцсети
В чём, собственно, заключается её селф-мейд?
Женщина несколько раз выходила замуж, несколько раз рожала, пела ртом когда-то в популярной группе, построенной на принципе взаимозаменяемости сексапильных девушек.
После того, как раздобревшую и постаревшую Анечку из группы выгнали, она ничего путного не спела. Детей рожала и какие-то толстовки в Инстаграме продавала, кажется, но и в том не преуспела.
Какой же это селф-мейд, если даже для продажи барахла приходится пользоваться остатками былой популярности, которую организовал Константин Меладзе?
А вы — селф-мейд? Почему?
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Источник: Лена Миро
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