Меладзе-мейд Анечка Седокова – Личное мнение

05.03.2021, 3:40, Разное

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Состояние бывшей жены Джеффа Безоса Маккензи оценивается в 54,6 миллиарда долларов.



Фото: Соцсети

Несмотря на несметное, в прямом смысле слова, богатство этой женщины и тот факт, что свой ставший многомиллиардным бизнес Безос начинал с нуля, а Маккензи была рядом с самого начала, я не считаю её селф-мейд вумен.

Она — исключительно хазбенд-мейд.

Анечка Седлокова, разобидевшись, покинула передачу Максима Галкина. Думала, что её позвали туда, в качестве селф-мейд вумен, а, оказалось, обсуждать мужей и алименты.



Фото: Соцсети

Наложив пятьсот фильтров на толстые щёки, Анечка, хлопая изменёнными в программе глазками, сообщила, что она — селф-мейд и, вообще, пришла разговаривать о бизнес-проектах.

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Вообще, это, конечно, странно.

На что живёт Анечка? Думаю, что на алименты. Пусть и в хорошей, ипотечной квартире, но разве ж это селф-мейд?

Селф-мейд — это не только то, что и в каком количестве у тебя есть, но и как именно ты это получила.

Вот я — селф-мейд. Бывших мужей у меня нет. Квартир, подаренных ими, тоже. Алименты на ребёнка, на которые можно пришить себе волосики и накачать губки, мне никто не выплачивает. Я зарабатываю деньги своим умом и трудом.

И пусть их у меня — меньше, чем у хазбенд-мейд Маккензи Безос, но я сделала себя сама.

А Анечка Седокова — она Меладзе-мейд.

Её, как и любую девушку и «Виа ГРА», сделал Константин Меладзе.

Этих девушек было много. Они были разными. Анечка — всего лишь одна из них.



Фото: Соцсети

В чём, собственно, заключается её селф-мейд?

Женщина несколько раз выходила замуж, несколько раз рожала, пела ртом когда-то в популярной группе, построенной на принципе взаимозаменяемости сексапильных девушек.

После того, как раздобревшую и постаревшую Анечку из группы выгнали, она ничего путного не спела. Детей рожала и какие-то толстовки в Инстаграме продавала, кажется, но и в том не преуспела.

Какой же это селф-мейд, если даже для продажи барахла приходится пользоваться остатками былой популярности, которую организовал Константин Меладзе?

А вы — селф-мейд? Почему?

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