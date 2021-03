Мнение: Огромный групповой портрет персидских мальчиков пустят с молотка

05.03.2021, 3:30, Разное

Каджарский портрет такого размера и содержания является уникальным, сообщает пресс-служба Christie's.

Размер картины 256 x 442 см. Оценка: 1-1,5 млн. фунтов стерлингов



A MAGNIFICENT QAJAR GROUP PORTRAIT ATTRIBUTABLE TO ‘ABDALLAH KHAN NAQQASHBASHI (ACTIVE 1800-1850), TEHRAN OR ENVIRONS, IRAN, CIRCA 1810-20 Oil heightened with gold on canvas, depicting twenty-four royal courtiers portrayed in three rows of eight, all standing facing left and wearing lavish robes and turbans or crowns, each figure identified in white nasta’liq

Что же известно о картине?

Пресс-релиз аукционного дома сообщает:

Аукционный дом Christie’s объявляет о том, что в рамках ближайших торгов «Исламское и индийское искусство», которые пройдут 1 апреля 2021 года, на продажу будет выстелена недавно обнаруженный выдающийся образец группового каджарского портрета с изображением праздничной процессии по случаю персидского Нового года – Новруза.

Картина была приобретена художником и коллекционером Фредериком К. Бартлеттом (1873-1953) в начале 1920-х годов в США, после чего долгое время украшала его студию в фамильном поместье Боннет-хаус во Флориде.

Bonnet House



Картина в интерьере музея (источник)



Семья Бартлеттов обладала значимым собранием произведений французского импрессионизма и модернизма. Эта часть коллекции была передана в дар Чикагскому институту искусств, где составила секцию из 25 работ, названную в честь Хелен Бирч-Бартлетт. Что касается собрания музея и парка Боннет-хаус, то оно посвящено работам Фредерика К. Бартлетта и его жены Ивлин, а также принадлежавшим им произведениям.

Frederic Clay Bartlett. Self-portrait



На этом выдающемся образце группового каджарского портрета, выполненного в узнаваемой стилистике, запечатлены 24 родственника иранского правителя Фетха Али-шаха (1722-1834), второго шаха династии Каджаров.

Они изображены в три ряда (в соответствии с возрастом) в придворных платьях эпохи разных цветов с поясным оружием и в украшенных драгоценными камнями коронах. Картина была выполнена по заказу Али-шаха группой мастеров, работавших под руководством придворного художника Абдуллы-хана.

Деталь картины



Патрик Шавлоски, директор музея и парка Боннет-хаус: «Нам посчастливилось иметь эту замечательную картину в своем собрании с тех пор, как в 1983 году Ивлин Бартлетт предоставила свое любимое поместье в качестве здания для музея. Сейчас настало время для того, чтобы этот групповой каджарский портрет обрел новый дом, где о нем будут заботиться так, как он того заслуживает. Выручка от его продажи будет направлена на сохранение произведений четы Бартлетт и здания самого музея».

Выставляемая на торги Christie’s монументальная картина была написана в начале XIX века в качестве демонстрации могущества династии Каджаров.

Это полотно, являющееся самым масштабным в своем роде, оценено экспертами аукционного дома в £1 000 000 – 1 500 000.

В аукционной истории был только один случай, когда небольшой фрагмент похожей картины ушел с молотка в 1975 году.

***

А вот аналог из персидского музея, только поменьше:

Part of the picture of Hello Norooz or Salam e Noroozi, nineteenth century, Niavaran Museum, Persia, Qajar (источник)



Страница лота (англ.яз).

Фрагменты картины в крупных размерах.