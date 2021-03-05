 

В РФ начали разработку новой брони для боевой техники

05.03.2021, 3:16, Новости дня
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В РФ разрабатывают новую броню для боевых машин, позволяющую снизить вес техники и сохранить прочностные характеристики, сообщил гендиректор предприятия ООО «Военно-промышленная компания» (ВПК) Александр Красовицкий.

«ВПК» совместно с Центральным научно-исследовательским институтом черной металлургии имени Бардина провело большую работу по уточнению ключевых позиций программы разработки и освоения производства новых сталей для бронетехники. Уже в ближайшие месяцы мы готовы изготовить образцы броневых элементов из новых марок стали и приступить к их испытаниям на базе «Завода корпусов» (город Выкса, входит в состав «ВПК» – прим. ВЗГЛЯД)», – отметил Красовицкий РИА «Новости».

Он отметил, что на данный момент проходят пять научно-исследовательских работ по созданию броневых и конструкционных сталей, позволяющих снизить массу машин и сохранить их защищенность. Также снижение массы поможет повысить водоходность техники, отметил Красовицкий.

Ранее в Рособоронэкспорте сообщали, что РФ начала продвигать на экспорт бронемашины на платформе «Бумеранг», предварительная оценка их продаж – около 1 млрд долларов.



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