Стало известно о планах заложить две подлодки к 9 мая

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05.03.2021, 3:16, Новости дня
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В конце весны в РФ планируется заложить атомные подводные крейсеры стратегического назначения «Дмитрий Донской» и «Князь Потемкин» проекта 955А («Борей-А»), сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Стратеги новый «Дмитрий Донской» и «Князь Потемкин» будут заложены на «Севмаше» ко Дню Победы 9 мая 2021 года», – цитирует собеседника ТАСС.

На данный момент официального подтверждения этой информации нет.

Напомним, 12 июня в боевой состав ВМФ РФ вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта 955А (шифр «Борей-А»).



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