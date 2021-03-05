Коренные народы Эквадора захотели привиться «Спутником V»

05.03.2021, 3:16, Новости дня

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Общины коренных народов Эквадора намерены получить российскую вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник V», сообщил президент Движения коренных народов провинции Котопакси Леонидас Иса.

«Вчера мы говорили с представителями посольства РФ в Кито, а на следующей неделе у нас будет встреча с директором Агентства по регулированию, контролю и санитарному надзору Arcsa, чтобы выяснить, почему не продвигается процесс авторизации (вакцины)», – отметил Леонидас Иса РИА «Новости».

Он добавил, что на встрече с российскими дипломатами были мэры городов Каямбе, Гуаранда и Котопакси. Движение планирует продвигать выдачу разрешения на ввоз препарата вместе с Ассоциацией муниципалитетов Эквадора.

Потребность коренных народов, по словам президента движения, составляет 500 тыс. доз, это позволит привить 40% коренного населения. «Мы сделаем все, что можем, со своей стороны, со стороны местных властей, и будем оказывать давление на государство, чтобы правительство выполнило свой долг и обеспечило охват всего эквадорского населения», – подчеркнул Леонидас Иса.

Напомним, в четверг Ирак одобрил вакцину против коронавируса «Спутник V», став 45 страной, где зарегистрирован российский препарат.

«Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Ранее президент РФ Владимир Путин назвал российские вакцины от коронавируса наиболее эффективными в мире.