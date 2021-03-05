В Германии разработана методика точного определения биологического возраста

05.03.2021, 3:08, Новости дня

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Как известно, биологический возраст человека далеко не всегда совпадает с календарным. Однако от первого, в основном, зависит склонность к заболеваниям, связанным со старением организма. Ученые из Германии предложили новый метод определения биологического возраста, основанный на исследовании так называемой экспрессии генов.

Получив более точную информацию о биологическом возрасте, можно эффективнее планировать лечение болезней, а также осуществлять различные мероприятия по омоложению организма, говорят специалисты.

Ранее медики для определения биологического возраста пытались исследовать ДНК. Однако такая методика не очень точна, хотя и требует значительных финансовых затрат.