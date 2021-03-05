Названы последствия сидячего образа жизни

05.03.2021, 3:08, Новости дня

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Большинство современных профессий предполагают длительное сидение за столом, за рулем автомобиля, за рычагами трактора или другой спецмашины. Сидя, мы учимся в школе и в вузе. Проблема в том, что человек, проводящий в сидячем состоянии более трех часов подряд, рискует получить целый букет заболеваний.

Гипертония и болезни сердца – это только вершина этого «айсберга», отмечают ученые. Оказывается, именно сидячий образ жизни провоцирует развитие диабета.

Также на 30-50% увеличивается риск получить серьезные почечные заболевания. Долгое пребывание в сидячем состоянии часто приводит к раку толстой кишки. Кстати, периодический подъем со стула и занятия краткосрочными физическими упражнениями помогают мало.