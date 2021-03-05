 

Названы последствия сидячего образа жизни

05.03.2021, 3:08, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Большинство современных профессий предполагают длительное сидение за столом, за рулем автомобиля, за рычагами трактора или другой спецмашины. Сидя, мы учимся в школе и в вузе. Проблема в том, что человек, проводящий в сидячем состоянии более трех часов подряд, рискует получить целый букет заболеваний.

Гипертония и болезни сердца – это только вершина этого «айсберга», отмечают ученые. Оказывается, именно сидячий образ жизни провоцирует развитие диабета.

Также на 30-50% увеличивается риск получить серьезные почечные заболевания. Долгое пребывание в сидячем состоянии часто приводит к раку толстой кишки. Кстати, периодический подъем со стула и занятия краткосрочными физическими упражнениями помогают мало.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06 / В Минске около 20 человек задержаны в очереди в магазин. Ранее он продавал майки с надписью “Псіхо3%”

11.11 / Эпидемиолог Колесникова: Не очень понятно, каков смысл карантина выходного дня, когда в другие дни люди посещают массовые мероприятия

02.09 / ЕС изучит решение Греции разрешить въезд россиянам

03.09 / Путин сказал, к чему привело повышение суммы выплат по безработице

12.09 / «Полет» трех танков Т-72Б3М показали на Дне танкиста в Екатеринбурге

25.12 / Обостренная реакция Израиля на интервью российского посла удивила Москву

23.09 / Россиянина продержали в рабстве на польской ферме больше 20 лет

29.08 / Сябитова с криком «дави меня» бросилась под грузовик

30.07 / Заместитель Саакашвили Ольшанский заболел COVID-19

19.12 / Помпео объявил Россию врагом США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска