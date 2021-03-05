Мнение: Бригады ВСУ на фронте в ДНР
05.03.2021, 3:06,
Разное
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Диспозиция бригад ВСУ на фронте в ДНР.
35-ю бригаду морской пехоты под Горловкой сейчас меняет 10-я отдельная горно-штурмовая бригада.
Сами боевые действия за последнюю неделю интенсифицировались. Тема вероятного силового обострения уже этой весной звучит все чаще, на фоне трупного окоченения минского процесса.
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Источник: Colonel Cassad
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