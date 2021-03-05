 

Мнение: Бригады ВСУ на фронте в ДНР

05.03.2021, 3:06, Разное
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Диспозиция бригад ВСУ на фронте в ДНР.
35-ю бригаду морской пехоты под Горловкой сейчас меняет 10-я отдельная горно-штурмовая бригада.
Сами боевые действия за последнюю неделю интенсифицировались. Тема вероятного силового обострения уже этой весной звучит все чаще, на фоне трупного окоченения минского процесса.

Источник: Colonel Cassad



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