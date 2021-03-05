Зеленский анонсировал реформу села. Хочет “вдохнуть в него новую жизнь”

05.03.2021, 3:04, Новости дня

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Президент Украины Владимир Зеленский 4 марта провел с членами Кабмина и представителями Офиса президента совещание, на котором обсуждали реформирование села и проект “Новое село”, информирует пресс-служба главы государства.

В рамках программы в сельской местности построят “центры притяжения” по примеру сервисных зон в Счастье и Новотроицком на Донбассе, сказано в релизе. Там будут отделения почты, центры предоставления сервисных услуг, аптека с программой “Доступные лекарства”, магазины, опорные пункты полиции, пожарный пункт, медицинский центр.

“Вокруг должна быть облагороженная территория со спортивным комплексом, детскими площадками, кинотеатром или концертным залом, сельскими клубами, современным освещением, отремонтированным дорожным покрытием, вело- и беговыми дорожками”, – говорится в сообщении Офиса президента.

Планируется, что в Украине создадут 1 тыс. таких “центров притяжения”. За каждым из них будет закреплен модератор. Реализовать проекты рассчитывают за счет государственно-частного партнерства, привлекая и бизнес.

В программу включено развитие агропромышленного комплекса, в частности животноводства. В рамках ее воплощения должны быть реализованы образовательные программы, сообщили в ОПУ.

“Мы уже увидели проект, который реализован в КПВВ “Счастье”. Первые проекты “Новое село” должны быть воплощены на прифронтовых территориях, а затем – по всей Украине. Мы должны вдохнуть новую жизнь в украинское село. Жители сел должны получать качественный сервис непосредственно по месту жительства и иметь доступ к современной инфраструктуре”, – заявил Зеленский.

Новый КПВВ в Счастье открыли в ноябре 2020 года. Там создали хаб, в котором жители как подконтрольных правительству, так и временно оккупированных территорий могут воспользоваться рядом административных услуг и социальных программ.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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