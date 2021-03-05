Полиция сообщила о разоблачении “группы смерти” в Кривом Роге. Ее 15-летняя администратор планировала суицид

05.03.2021, 3:04, Новости дня

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Полиция Днепропетровской области разоблачила деятельность так называемой группы смерти в Telegram. Об этом пресс-служба ведомства проинформировала 4 марта.

По данным правоохранителей, чат создала и администрировала 15-летняя жительница Кривого Рога. Чат действовал с 21 февраля. После создания там было порядка 500 человек, а когда администратор начала давать участникам задания нанести себе телесные повреждения, их число сократилось до 13-ти, сообщили в полиции.

“Они присылали фото ранений, после чего получали следующие инструкции. Таких задач могло быть больше пяти в день. 3 марта следователи совместно с прокуратурой провели санкционированный судом обыск по месту жительства 15-летней криворожанки, которая давала задачи в канале и была его администратором. Во время обыска у нее изъяли мобильные телефоны, планшет и ноутбук. По предварительной информации полицейских, 4 марта девушка планировала покончить жизнь самоубийством”, – говорится в релизе.

Личность куратора группы и других организаторов пока не установлены. Полиция открыла уголовное производство по факту доведения до самоубийства (ст.120 Уголовного кодекса Украины).

В полиции призывают родителей больше внимания уделять детям, интересоваться их жизнью и говорить с ними об опасности в интернете.

Фото: dp.npu.gov.ua

Интернет – эффективный инструмент внушения, с его помощью к суициду детей могут склонять мошенники, рассказала “ГОРДОН” криминолог Анна Маляр. Она говорила, что в Киеве и в области участились случаи самоубийств среди детей.

Также в последнее время было несколько случаев отравления таблетками среди школьников в разных городах. Инцидент в Киеве полиция связывала с видео в TikTok. Челенджем в соцсети объясняли и отравление двух школьниц из Ивано-Франковска.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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