Мнение: Сибирь, пиар и смерть

05.03.2021, 2:58, Разное

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А вот и Патреон!

Кстати, да – “по многочисленным просьбам слушателей” завел себе Патреон. Уже закинул туда свою нетленку “Записки старого пиарщика”, а также буду туда выкладывать свой ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ роман – первый опыт в жанре “пиар-романа”, который возможно, превращу в серию.

Первый роман, под рабочим названием “Уровень стажера” – о вымышленной выборной кампании 1999 года, которую ведет некий Костик (экс-преподаватель “Этики и психологии семейной жизни” в обычной московской школе) “во глубине сибирских руд”, с целью добыть мандат депутата Государственной Думы для своего первого и крайне чудного (с ударением на первый слог) клиента – забытого поэта-песенника советских времен Афанасия Березкина. Всё мероприятие – полная авантюра, поскольку и в команде Костика подобрались как на подбор люди, никогда прежде никакого “пиара” и не нюхавшие: странный программист неясной национальности – Джафар Семенов, возвышенная девушка Полина (только недавно вырвавшаяся из странной секты в Америке), хищная нимфоманка Эльвира, называющая себя “бывшим бизнес-тренером”, чопорный журналист Митя с закрытого детского телеканала и еще ряд не менее странных персонажей. Сам Костик подряжается “заниматься пиаром” не от хорошей жизни – ему нужно отдать долг, из-за которого его преследуют бандиты. Не забываем, что это 1999 год!

Начинается кампания почти как веселый студенческий капустник, но очень быстро выясняется, что наша развеселая команда попадает на пересечение очень серьезных политических, бизнес и просто криминальных интересов. Перед героями встает ряд весьма серьезных вопросов, главный из которых – “А не соскочить ли, пока не поздно?” Ну и далее – всё как в настоящей жизни: Сибирь, любовь, пиар, пули и смерть.

В общем, роман обещает быть интересным – если мне, конечно, хватит сил его написать.

Вот он, Патреон. Первая глава там уже выложена – хотя это скорее даже не глава, а набросок, “рыба”.

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