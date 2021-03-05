Мнение: Письмо: “Взять самое необходимое и уйти”

05.03.2021, 2:34, Разное

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Читаю письмо Выскочки, думаю: ну Выскочка – самый раздражающий баг.

Читаю письмо Штурмана, думаю: нет, все-таки Штурманы хуже.

Читаю Ученицу, думаю: нет, эти вне конкуренции.

А вот Попрошайки письмо… Нет слов.

rapunzels_house

Здравствуйте, Эволюция! Спасибо за все, что Вы делаете!

Я завела этот аккаутн давно ( и название тогда казалось таким хулиганским), чтобы иметь возможность написать. Часто начинала, потом перечитывала и понимала, что это очередное письмо рыбы с запросом “как сделать, чтоб любил”, и не отправляла.

(Почему беспробудные рапаны всегда жалуются, что они рыбы?)

Сейчас я беременна (всего 5 недель) и каждый день я просыпаюсь с мыслью, что пока он спит, надо взять самое необходимое и уйти. Но он просыпается, обнимает меня, мы готовим завтрак, я уезжаю на работу и до возвращения домой не вспоминаю и своем “желании”.

(Они живут в квартире автора. То есть ее “уйти” – это сладострастные мечты о том, как она его встряхнет, как устыдит и напугает)

Этой беременности предшествовали наши 20-летние отношения. Сначала – я студентка в секс-онли у него, и в жуткой аддикции, потом смогла оторваться, уехала, работала в другом городе, но оторвалась только чуть, любой его пинг в мою сторону – и я прилетала. Так в шатаниях и метаниях прошло много лет. Он никогда не предлагал ничего серьезного, казался мне небожителем, и я сходила по нему с ума. (Хорошо, что хоть занималась работой и имела эту опору, что помогает и сейчас). С другими мужчинами что-то начинало складываться, но в какой-то момент он вроде как был не против “начать все заново” и так по кругу.

(Она была бы счастлива с другим, если бы этот гад не держал ее на привязи)

5 лет назад я вернулась в родной город на хорошую должность, смогла купить квартиру и машину, откладывала деньги, что-то накопила. И мы с ним снова сошлись и даже стали жить вместе. Он старше меня на 10 лет, когда встречались, у него была хорошая работа, яркий имидж, и я гордилась быть его девушкой ( читая Вас, поняла, что было секс-онли, но тогда мне казалось, что он меня выбрал и любит, но по-своему).

Сначала даже не смутило, что теперь работы у него нет – это было не важно в эйфории “получилось”, вот он – мужчина мечты – теперь со мной. Победитель во мне ликовал, и я наотрез отказывалась видеть и слышать что-либо.

(Она получила, что хотела, за счет того, что ее ОЗ стала лучше, а его хуже. Но никому другому поинтересней за эти годы она не смогла понравиться, поэтому он для нее все еще очень хороший вариант)

С родителями он наотрез оказался знакомиться, живем мы в моей квартире, быт и путешествия – на мне (сейчас он стал чаще покупать продукты), коммуналку он “забывает” оплатить, в быту не делает вообще ничего (мол в их регионе мальчиков так воспитывают), он часто хандрит и до вечера остается в пижаме, не выходит на улицу, на вопрос “любишь ли меня” (это жуткий вопрос, да, но думала, что услышу “нет” и это даст мне силы уйти, но проглотила, струсила и прорыдалась потом сама), сказал: “не знаю, а что такое любовь?”

(Попрошайки себя описывают так, как будто речь идет не о них, а о малолетней жертве, которую держит в подвале маньяк)

Вот такая жуткая антишкатулка, она уже и переполнилось и вылезло и потекло, а я все на месте, прилипла. Есть, безусловно, много хорошего, он часто меня обнимает и инициирует секс, он ласков, он очень хорошо умеет делать мужскую работу (но не делает), мы вместе ходим в спортзал. Он явно плюсует с первого дня и мне кажется, что принуждает себя, уговаривает, что я – нормальный вариант. Я пыталась пару раз инициировать разговоры о будущем, спрашивала, что дальше, он уходил от ответов, я психовала и предлагала разрыв, он на это отвечал: “ну раз тебе так хочется, раз ты такое решение приняла…” Понимаю, что это были щипцы и попытки выбить любовь, после этого становилось еще хуже, перестала вообще с этими вопросами приставать и жили как-то тихо, обычно, я уставала на работе и дома, иногда сама с собой плакала, подъезжала к дому и подниматься не хотела, но упорно ждала светлого будущего.

(Сколько раз за письмо она напишет про свои слезы? Представляете, насколько невыносима такая баба в жизни? Мужик смирился и несет ее как свой крест)

В прошлом году врач поставила мне диагноз, который означал, что детей я уже не смогу иметь. Я не задумывалась с ним о детях, ведь он не предлагал замуж, но когда услышала, что мой поезд ушел, конечно и рыдала и обвиняла и вообще вела себя ужасно, но как-то пережили.

И тут месяц назад я узнаю, что беременна, врач назвала это чудом.

(Врач назвал это чудом, а наша автор сейчас завоет еще пронзительней и истошней. Я не знаю, что это за парадокс. Чем больше Попрошайка получает исполнения желаний, тем она безутешней рыдает)

Он сказал: ну хорошо. И все, не изменилось ровным счетом ничего: он не выказал желания познакомиться с родителями, он не заговорил о будущем, не стал искать работу – вообще ничего. А я понимаю, что одной мне жизнь с ним если и не была счастьем, то я находила плюсы, да и материально мне это не было сложно, но с ребенком станет сложнее даже элементарно без бытовой помощи с его стороны, а рассчитывать на нее я не могу.

(Не ясно, в чем трюк. Почему с ним без его бытовой помощи сложней, чем без него?)

Эволюция, как выйти из этой ситуации? Я знаю, что смогу быть нормальной мамой: я обычная женщина, аккуратная, не самая глупая, у меня есть друзья и любимые родители какие-то средства.

(Она думает, что друзей и родителей можно припрячь, если избавиться от мужчины. Родители и так будут помогать, а насчет друзей лучше закрыть хлеборезку)

И вот сейчас я четко понимаю, что моя беременность – щипцы и он не станет принимать никаких решений.

(Где же безмозглые находят это в блоге? Как беременность может быть щипцами? Ее побег рысцой среди ночи с вещами, низко пригнувшись к земле как крыса – вот это щипцы. А беременность не она сделала, это дар небес, причем им обоим, но именно это, самое хорошее, она называет щипцами)

Я могу уйти, снять квартиру или попросить его уйти из моей, но возможно я просто не понимаю, что меня ждёт, и я на самом деле буду выть, что диван теперь пустой, а на столе нет немытых тарелок, которые он оставил, и, возвращаясь домой, буду сидеть в машине, боясь столкнуться не с мужчиной в пижаме, который станет меня целовать с порога, а с пустотой. Что со мной не так?

(Она готова снять квартиру и сидеть там, лишь бы как-то выжать из него знакомство с ее родителями. Вся ее боль – это то, что ей стыдно перед родителями. Автор, пишу вам рекомендации в виде исключения, из уважения к вашей беременности. Отстаньте от мужика, пусть валяется и смотрит в потолок, не кружите вокруг него и не доставайте, заботьтесь о себе и ребенке будущем, уберите кислые щи, расслабьтесь. Родится ребенок, мужчина ваш либо пойдет работать, либо будет нянчиться с ребенком, в любом случае пригодится, но не заставляйте его, пусть делает, что хочет. Он привяжется к ребенку, полюбит его, захочет заботиться о нем, и, если вы не будете настолько противной бабой как сейчас в письме, у вас может еще получиться нормальная семья. Есть шанс благодаря ребенку)