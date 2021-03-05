Маск потерял несколько млрд долларов после падения акций Tesla

05.03.2021, 2:26, Новости дня

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Илон Маск в четверг потерял 6,2 млрд долларов после фондовых торгов в США из-за снижения курса акций на несколько процентов его компании Tesla, сообщают СМИ.

Состояние предпринимателя сократилось до 150,9 млрд долларов, передает ТАСС со ссылкой на подсчеты Forbes.

Акции Tesla упали по итогам торгов на 32,25 доллара (4,94%) до 620 долларов.

Предыдущее сокращение состояния Маска было в конце февраля, тогда он обеднел более чем на 15 млрд долларов, причиной послужило падение стоимости акций Tesla.