 

США повысили награду за данные о киргизском криминальном авторитете в пять раз

05.03.2021, 2:26, Новости дня
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Соединенные Штаты в пять раз увеличили награду за сведения о криминальном авторитете из Киргизии Качимбеке Кольбаеве, сообщил госдепартамент.

Награда за информацию о Кольбаеве составляла 1 млн долларов, теперь ее повысили до 5 млн долларов, передает РИА «Новости».

Сколько же денег обещают за сведения, которые помогут нарушить финансовые потоки преступной организации, которую якобы возглавляет Кольбаев.

В 2000 году Кольбаева осудили на 25 лет за покушение на убийство своего босса в криминальной организации и убийство двух человек. Он отсидел 6 лет и сбежал из тюрьмы, а в 2008 году был «коронован» в Москве, сообщили в Госдепе.

Администрация президента США Барака Обамы заявляла, что киргизский криминальный авторитет возглавляет наркомафию, в 20212 году американские власти объявили награду за информацию о нем.

В 2017 году Кольбаев попал под американские санкции, в последний раз его арестовали в 2020 году в Киргизии. 2 марта судебная коллегия Бишкекского городского суда изменила ему меру пресечения на подписку о невыезде.



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