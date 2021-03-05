“Унижение продавцов из-за выполнения норм закона недопустимо”. Омбудсмен отреагировал на языковые скандалы в Николаеве и Одессе

05.03.2021, 2:14, Новости дня

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Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень решил обратиться в полицию из-за конфликтов, которые в последние дни произошли в Николаеве и Одессе на языковой почве. Об этом пресс-служба омбудсмена сообщила в Facebook.

В Одессе произошел скандал 3 марта в магазине верхней одежды: покупательница возмущалась тем, что продавец разговаривала с ней на украинском. Женщина называла государственный язык “говяжьим”, продавец отвечала на украинском, что клиентов никто не заставляет переходить на украинский и они могут обращаться на том языке, на котором им удобно.

Похожий инцидент случился в Николаеве 2 марта в кофейне, сообщало издание Svidok.info, ссылаясь на владелицу заведения. По ее словам, посетитель кричал на баристу из-за того, что та обслуживала его на украинском, и довел женщину до слез.

“Унижение продавцов из-за того, что они выполняли норму закона, недопустимо. Такие действия должны однозначно квалифицироваться по ст. 161 Уголовного кодекса Украины как умышленные действия, направленные на разжигание национальной вражды, оскорбление чувств граждан по языковому признаку. К сожалению, события в Николаеве сопровождались унижением чести и достоинства персонала заведения, а в Одессе – еще и публичным унижением государственного языка”, – заявил Кремень.

Он просит правоохранителей отреагировать на инциденты.

В подобных случаях уполномоченный по защите государственного языка советует гражданам Украины безотлагательно обращаться в полицию, отметили в пресс-службе омбудсмена.

https://www.facebook.com/govuamova/posts/319479719848063

Согласно Конституции Украины, единственным государственным языком в стране является украинский, но государство гарантирует свободное использование русского и других языков национальных меньшинств.

В июле 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Согласно закону украинский язык является обязательным для использования в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. С января 2021 года все поставщики услуг, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей на украинском языке, по просьбе клиента может использоваться другой язык, приемлемый для обеих сторон. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Кремень рассказывал, что согласно закону, по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке, кроме государственного. Но только в случае, если это приемлемо для обеих сторон.

“Никто не может обязать фармацевта или продавщицу обслуживать клиентов на негосударственном”, – подчеркивал он.

Согласно опросу, который в прошлом месяце провели Киевский международный институт социологии и социологическая компания SOCIS, 52,7% граждан Украины дома разговаривают на украинском языке, 23,5% – на русском, 22,5% – на двух этих языках, 1,2% – на другом языке.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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