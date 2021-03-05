Четыре украинских вуза вошли в рейтинг лучших университетов мира

05.03.2021, 2:14, Новости дня

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Аналитическое агентство в области высшего образования QS Quacquarelli Symonds опубликовало рейтинги по специальностям лучших университетов мира 2021 года, в который вошли 1452 вуза мира, в том числе четыре вуза из Украины.

В рейтинг вошли Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Харьковский национальный университет имени Василия Каразина, Национальный университет “Львовская политехника” и технический университет “Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского” по отдельным специальностям.

В рейтинг попали:

семь специальностей КНУ (современные языки, лингвистика, математика, физика и астрономия, естественные науки, компьютерные науки и информационные системы, химия);

две – ХНУ (компьютерные науки и информационные системы, физика и астрономия);

две – “Львовской политехники” (инженерные специальности в области нефти и газа, компьютерные науки и информационные системы);

одна – КПИ (компьютерные науки и информационные системы).

“Количество рейтингов по специальностям увеличилось с 48-ми до 51-го, были добавлены рейтинги лучших университетов по инженерным специальностям в области нефти и газа, геологии и геофизики”, – отметили в Министерстве образования и науки Украины.

В 2020 году в рейтинге были представлены два украинских вуза.

“В этом году украинские вузы получили 12 позиций в одном отраслевом рейтинге и в семи рейтингах по специальностям, в прошлом году они получили семь позиций в одном отраслевом рейтинге и шести рейтингах по специальностям”, – подчеркнули в министерстве.

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