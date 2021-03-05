 

Офис генпрокурора инициирует создание онлайн-каналов доверия для несовершеннолетних

05.03.2021, 2:14, Новости дня
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Офис генерального прокурора инициирует создание онлайн-каналов доверия для несовершеннолетних, которые стали жертвами или свидетелями преступлений. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора 4 марта. 

Такие каналы будут создавать в социальных сетях (Instagram, Snapchat или Telegram). Дети и подростки смогут таким образом написать о преступлении против них, переслать фото и видеофайлы, получить психологическую помощь, говорится в релизе. 

По словам замгенпрокурора Гюндуза Мамедова, курирующего ювенальное направление, такие онлайн-каналы есть в Эстонии. Это эффективная модель помощи пострадавшим, отметил он. 

“К таким веб-правоохранителям есть доверие. Мы тоже хотим максимально осовременить процессы. Дети много времени проводят онлайн и являются более прогрессивными, чем взрослые, поэтому мы хотим предоставить им возможность говорить с нами в удобном для них формате. Кроме того, несовершеннолетней жертве или свидетелю на начальном этапе проще написать или направить голосовое сообщение о событии, чем рассказать вживую, а часто – еще и безопаснее, если обидчик ребенка находится рядом”, – сказал он. 

В 2020 году по сравнению с 2019-м количество правонарушений против детей возросло почти на 20%, сообщили в Офисе генпрокурора. Более 5,2 тыс. детей пострадали от преступлений. На 37% выросло количество детей, пострадавших от насильственных действий сексуального характера, в частности изнасилования.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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