 

В Украину вернутся морозы и снег – Укргидрометцентр

05.03.2021, 2:14, Новости дня
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В Украину 5 марта вернутся морозы и снег, местами ожидаются значительные осадки. Об этом сообщила пресс-служба Украинского гидрометцентра в Facebook.

“Ночью в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях, днем в Украине, кроме юга, дождь и мокрый снег. В Карпатах местами значительные осадки, температура в течение суток 0…+5 °С, в южной части днем +6…+11 °С, в Одесской области +13…+17 °С”, – отметили в посте.

В выходные прогнозируют погоду без существенных осадков. Ночью 6 марта в центральных, южных и восточных областях пройдет небольшой мокрый снег.

“В большинстве областей – усиление ветра до 15–20 м/с. Температура ночью -3…-8 °С, в субботу на юге и востоке страны около 0 °С, днем 0…+7 °С; в Карпатах ночью -8…-13 °С, днем -2…-7 °С”, – сообщили синоптики.

https://www.facebook.com/ukrgmc.official/posts/2835876846663895

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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