В Чили объявили «желтый» уровень опасности цунами

05.03.2021, 1:36, Новости дня

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В Чили местные власти предупредили население о возможном «небольшом цунами» после землетрясения в Тихом океане у берегов Новой Зеландии.

«Основываясь на новых предварительных показателях Гидрографическая и океанографическая служба ВМС Чили выпускает предупреждение для берегов Чили», – цитирует сообщение национального управления по чрезвычайным ситуациям Чили ТАСС.

Высота волны в цунами может достигать от полуметра до метра, волна может дойти до острова Пасхи в 23.03 по местному времени (7.03 мск), до континентальной части страны – после 04.00 (10.00 мск).

В стране объявили «желтый уровень» опасности и попросили жителей следить за официальными сообщениями.

Между тем система предупреждения США сообщила, что цунами высотой до трех метров может обрушиться на берега тихоокеанского государства Вануату, а также на Новую Каледонию, передает РИА «Новости».

Само землетрясение магнитудой 8,0 произошло неподалеку от Кермадекского архипелага, входящего в Новую Зеландию. После него объявили об экстренной эвакуации острова Северный. Очаг залегал на глубине 10 километров. Также зафиксированы землетрясения в Греции и на Камчатке.