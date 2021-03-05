 

В Татарстане нашли тела малолетнего мальчика и его матери

05.03.2021, 1:36, Новости дня
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В поселке Васильево в Татарстане нашли тело шестилетнего ребенка, в убийстве заподозрили его мать, которую также нашли мертвой, сообщило региональное следственное управление СК.

«Вечером 4 марта в одном из домов в поселке Васильево Зеленодольского района обнаружено тело 6-летнего мальчика с признаками насильственной смерти в виде следов удушения. Кроме того, во дворе дома найдено тело его 38-летней матери, которая, по предварительным данным, убила ребенка, а затем свела счеты с жизнью», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Правоохранители осмотрели место происшествия, решается вопрос о назначении экспертиз.

В конце февраля в Нижегородской области нашли убитыми семью из четырех человек, среди жертв есть ребенок. 



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