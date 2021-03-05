Украинские власти решили разрешить вакцинацию в аптеках

05.03.2021, 1:36, Новости дня

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На Украине решили проводить вакцинацию в аптеках, об этом сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов в эфире местного телевидения.

«Вакцинация в аптеках – это обязательная опция, которую мы введем уже в этом году. Это обязательно нужно делать, чтобы был легкий доступ к вакцинации», – цитирует Максимова РИА «Новости».

Он добавил, что на первом этапе в аптеках планируется проводить вакцинацию от гриппа, а не от коронавирусной инфекции.

Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что в стране началась третья волна пандемии коронавируса, в случае если большинство регионов страны окажутся в «красной зоне», будут вновь введены жесткие ограничения.