Шуточка-то чисто по-Фрейду)))

05.03.2021, 1:34, Разное

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Премьер-министр Словакии извинился за то, что в шутку предложил расплатиться с Россией за вакцину территорией Украины

Reuters

Publishing date: Mar 04, 2021

PRAGUE – Премьер-министр Словакии Игорь Матович извинился в четверг после того, как в шутку предложил РФ взять часть западной Украины в качестве оплаты за доставку вакцины Sputnik V в Словакию.

Матович пошел в обход своих партнеров по кабинету, чтобы заказать российскую вакцину, хотя она еще не одобрена для использования в Европейском союзе, членом которого является Словакия.

Отвечая в радиоинтервью на вопрос о том, что он обещал РФ в обмен на вакцину, Матович в шутку ответил, что предложил «Закарпатскую Украину», имея в виду западноукраинский регион, граничащий со Словакией.

Шутки о территориальной целостности – особенно чувствительный вопрос для Украины после того, как в 2014 году РФ аннексировала ее полуостров Крым и поддержала вооруженных сепаратистов, воюющих с силами Киева на востоке Украины. Действия РФ вызвали санкции ЕС и США против Москвы.

Матович заявил в четверг в Twitter, что позиция Словакии в отношении уважения территориальной целостности Украины и соблюдения международного права ясна.

«Я прошу прощения у всех украинцев за мою неадекватную реакцию, которая может подорвать их справедливые усилия», – сказал он, не вдаваясь в подробности.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина предприняла бы дальнейшие шаги, если бы Словакия не извинилась.

«Никто никогда не будет иметь права оскорблять Украину любым словом или намеком, которые ставят под сомнение ее территориальную целостность или пытаются продемонстрировать, что судьба Украины решается где-то еще, а не на Украине», – сказал Кулеба журналистам в Киеве.

«И в этом отношении, при всей нашей дружбе с нашими словацкими коллегами, наша реакция на такие действия будет не просто жесткой, но чрезвычайно жесткой».

(Репортаж Яна Лопатки. Дополнительный репортаж Матиаса Уильямса и Павла Политюка в Киеве, редакция Гарета Джонса)