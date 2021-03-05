 

Комаровский: Если у вас нет шансов привиться Pfizer или Moderna, не отказывайтесь от Covishield, это качественная вакцина

05.03.2021, 1:24, Новости дня
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Украина получила подтверждение того, что индийская вакцина от коронавируса Covishield – это тот же препарат, что и вакцина Oxford/AstraZeneca.

Об этом украинский врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский заявил на своем YouTube-канале 4 марта.

– Есть векторная аденовирусная вакцина с достаточно высокой эффективностью. С доказанной эффективностью 60%, это защита от факта заболевания. И приближается к 90%, а то и выше – от тяжелых форм заболевания. Главное: вакцина AstraZeneca вызывает образование антител и способна защитить тех, кто прививается, – сказал Комаровский.

Он подчеркнул, что одобряет применение этой вакцины.

По словам Комаровского, индийское предприятие Serum, на котором изготавливается вакцина Covishield, производит до 65% всех вакцин мира.

– Это очень современное предприятие. И неудивительно, что AstraZeneca, когда искала, на каких мощностях производить вакцину, выбрала это, – сказал педиатр.

Он отметил, что вакцина Pfizer лучше, но Covishield тоже эффективна и безопасна.

– Если у вас нет реальных шансов привиться Pfizer или Moderna, я вас прошу: не отказывайтесь от этой вакцины. Это нормальная, качественная вакцина, – заявил Комаровский.

По состоянию на утро 4 марта в Украине первую дозу вакцины от коронавируса получили 9568 человек.

В Украине зарегистрированы две вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield) и Pfizer/BioNTech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют прибывшей из Индии вакциной Covishield. 25 февраля прививки начали делать во всех областях.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией.

Украина планирует получить в рамках программы COVAX 117 тыс. доз вакцины компании Pfizer (в ЮНИСЕФ говорили, что ее поставят в Украину в конце февраля – начале марта) и от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины производителя AstraZeneca. Ожидается, что Украина получит 15 млн доз вакцины от компании Novavax, поставки начнутся в июле.

Кроме этого, ожидалось, что до конца февраля поставят первые 700 тыс. доз вакцины от китайской компании Sinovac Biotech, но этого не произошло. Степанов сказал 1 марта, что вакцину должны поставить в Украину до 6 марта. Существует также вероятность, что поставки китайской вакцины могут перенести на начало апреля. Всего у китайской компании Украина закупит 1,9 млн доз этой вакцины.



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