В Киеве 8 марта пройдет Марш женщин. Традиционалисты обещают прийти “спасать феминисток”

05.03.2021, 1:24, Новости дня

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В Киеве на Михайловской площади в Международный женский день 8 марта в 13.00 будет проходить Марш женщин 2021. Об этом сообщается на сайте события.

Лозунг мероприятия в этом году – “У пандемии женское лицо”.

Марш организовывают следующие организации: ОО “Марш женщин”, международная правозащитная организация Amnesty International Ukraine, некоммерческая организация Women’s International League for Peace and Freedom, общественная организация Positive Women, неправительственная организация Ukrainian Women’s Fund, а также общественная организация Insight LGBTQ NGO.

Как отмечают на странице события, пандемия COVID-19 существенно повлияла на жизнь людей во всем мире, и больше всего негативные последствия пандемии отразились на женщинах.

“Человечество функционирует в условиях пандемии уже один год. Почему мы до сих пор не говорим о ее влиянии на женщин? Почему мы молчим о домашнем насилии, уровень которого во времена COVID-19 все растет? Почему мы не говорим, что в основном на женщин была возложена обязанность заниматься дистанционным обучением детей? Что именно женщины вынуждены выполнять труд по уходу, объем которого только увеличился, и сочетать его с работой? Сегодня мы открыто заявляем: у пандемии женское лицо”, – говорится в описании мероприятия.

https://www.facebook.com/marshzhinok/posts/228181298948848

Среди требований Марша женщин в этом году:

ратификация Стамбульской конвенции;

прекращение урезания социальных гарантий для тех, кто потерял работу;

создание безопасных условий труда для женщин, занятых в сферах с высоким риском заражения COVID-19;

обеспечение доступа ко всем медицинским и профилактическим услугам;

открытие государственных шелтеров в разных регионах Украины для женщин, которые подвергаются домашнему насилию;

справедливое расследование случаев насилия со стороны ультраправых организаций.

Общественная организация EUProstir сообщает, что шествия и мероприятия в этот день пройдут не только в Киеве, но и в Херсоне, Харькове, Запорожье, Полтаве, Краматорске, Львове, Ивано-Франковске.

https://www.facebook.com/EuProstir/posts/3932735723415568

В свою очередь, консервативное движение “Традиция и порядок”, выступающее против движения феминизма, анонсировало на Михайловской площади в тот же день собственную акцию под названием “Операция по спасению феминисток”.

“На самом деле патриархат любит вас! В этом году вы можете набраться смелости, покинуть своих отвратительных подруг-фемок, одержимых ненавистью к красоте и мужчинам, и наконец сходить на свидание с красивым парнем. Мы объявляем операцию по спасению феминисток. В ходе мероприятия будут работать мобильные пункты сватовства к феминисткам”, – заявили организаторы.

В прошлом году эта же организация проводила параллельное с Маршем женщин мероприятие на Михайловской площади – “Марш против абортов”.

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