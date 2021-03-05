Мэр города в Аргентине привился российской вакциной от COVID-19 с портретом Путина в руках

05.03.2021, 1:24, Новости дня

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2 марта мэр аргентинского города Роке Перес Хуан Карлос Гаспарини вакцинировался от COVID-19, держа в руках портрет президента России Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Роке Перес.

“Я принес эту картину, потому что я горжусь им. Некоторые говорили, что он собирается нас отравить, а он спасает нам жизни”, – прокомментировал Гаспарини.

https://www.facebook.com/muni.roqueperez/posts/4063269110358171

Он рассказал, что медики запрещали ему делать прививку из-за миелодисплазии, которой он страдает, но позже одобрили вакцинацию. Об этом написало издание Сlarin.

Аргентина одобрила использование российской вакцины от коронавируса в декабре 2020 года, став второй страной после Беларуси, разрешившей использование “Спутник V”.

Аргентина получила 600 тыс. доз вакцины двумя партиями по 300 тыс. – в конце прошлого года и в январе 2021-го. Прививку российским препаратом сделали президент страны Альберто Фернандес и вице-президент Кристина Киршнер, пишет РБК.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, Аргентина с населением 44,9 млн человек находится на 12-м месте в мире по распространению коронавируса. Там инфицировано уже 2,56 млн жителей, умерло 52,45 тыс.

Вакцина “Спутник V” была зарегистрирована в России 11 августа прошлого года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки.

Вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. Международный журнал The Lancet писал об эффективности на уровне 91,6%.

При этом ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.

В России проходит массовая вакцинация отечественным препаратом, его также одобрили, по данным производителя, в 42 странах.

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