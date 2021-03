Побег из Редингской тюрьмы. Бэнкси нарисовал новое граффити на стене знаменитой темницы

05.03.2021, 1:24, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Знаменитый уличный художник Бэнкси нарисовал граффити на заборе легендарной британской Редингской тюрьмы. На сайте художника опубликовали видео создания картины.

На видео под названием Create Escape художник ночью рисует граффити. Процесс комментирует американский художник Боб Росс.

ВИДЕОВидео: banksyfilm / YouTube

Граффити, которое называют “Побег из Редингской тюрьмы”, появилось 1 марта, но авторство Бэнкси подтвердилось только 4 марта, отмечает BBC.

В конце XVIII века в этой тюрьме отбывал заключение классик британской и мировой литературы Оскар Уайлд, осужденный за гомосексуальность. Он написал там поэму “Баллада Редингской тюрьмы”.

На граффити Бэнкси изображен заключенный, спускающийся на веревке из простыни, привязанной к пишущей машинке, что, отмечает BBC, является возможной отсылкой к Уайльду.

Тюрьма заброшена с 2013 года, а в 2019-ом выставлена правительством на продажу.

Скриншот: banksy.co.uk

Активисты Рединга выступают против продажи комплекса зданий застройщикам и за превращение бывшей тюрьмы в центр искусства. Они благодарны Бэнкси за поддержку и “подарок городу”.

We’re thrilled to hear it is, after all, a #Banksy!!!! * Thanks to the illusive artist & their team. We are incredibly grateful. Your support & gift to the town will be appreciated for many years to come! * #Banksyart #Readingjail #rdguk#streetarthttps://t.co/vUGD96nQN5

— Save Reading Gaol (@SaveReadingGaol) March 4, 2021

Настоящее имя Бэнкси неизвестно; он знаменит как автор работ в манере стрит-арта и художественных перформансов.

—