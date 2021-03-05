Мнение: Дежавю на филиппинскую тему

05.03.2021, 0:58, Разное

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Возьмите, вкусите, это – Тело Мое..

Это какое-то дежавю.

Единственное чего пока ещё слава Богу не было, так это памятников при жизни и улиц с проспектами в свою честь…

А так в принципе, что под копирочку.

Фердинанд Маркос…

Правил Филиппинами 21 год. Диктатор. Проводил постоянные изменения в законы и Конституцию. Переизбирался несколько раз. Постоянно и систематически проводил запугивания, подкупы, фальсификации и подтасовки на выборах.

Установил полный авторитарный режим. Создал одну единственную правящую партию. Уничтожил все свободные СМИ. Подчинил себе суды, сенат и полицию. Ликвидировал всех своих конкурентов. Посадил оппозиционеров и правозащитников за решетку. Создал себе и своим приближенным личную экономику. Обогатил всех своих близких. Вывел народные богатства за рубеж. Распродал все ресурсы. При его правлении страна погрязла в коррупции. Вся экономика работала лишь на наполнение карманов его приближенных. Все фирмы и предприятия оформлялись на подставных лиц. Женился на мисс Филлипины. Имел трех дочерей, которые жили на широкую ногу. Покупали элитную недвижимость в лондонах и парижах. Имели миллиардные счета за рубежом.

Сам себе устанавливал памятники при жизни, переименовывал улицы и проспекты в свою честь. Подхалимы называли его Отцом Народа и Вождем Нации. Был свергнут народом. Сбежал за рубеж. Умер в изгнании. Награбленное за все эти годы не спасло ни его, ни его семью. По сей день весь ущерб, нанесенный народу Филиппин, так и не установлен и все еще не восстановлен.

Последний и прижизненный 30-метровый памятник, который находился на проспекте имени Фердинанда Маркоса, был взорван.



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