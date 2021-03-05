«Скопинский маньяк» не вернулся домой в назначенный срок

05.03.2021, 0:46, Новости дня

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Осужденный за похищение и изнасилование двух несовершеннолетних Виктор Мохов, известный как «скопинский маньяк», не приехал в назначенный срок домой, чтобы отметиться в правоохранительных органах, сообщают СМИ.

Мохов не появился в своем доме на улиц Октябрьская в городе Скопин, все это время возле дома дежурили сотрудники полиции, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что житель Рязанской области Виктор Мохов, известный как «скопинский маньяк», якобы нарушил условия административного надзора и после освобождения из колонии поехал в Москву для участия в ток-шоу.

Напомним, 70-летнего «скопинского маньяка» Виктора Мохова, отбывшего целиком назначенный ему почти 17-летний срок за похищение и изнасилование двух несовершеннолетних девушек, выпустили на свободу. В МВД пояснили, что мужчина в течение шести лет будет находиться под административным надзором полиции. На протяжении всего этого времени он не сможет без разрешения покидать пределы Скопинского района Рязанской области, посещать массовые мероприятия и выходить из дома в ночное время (после 22.00).

Адвокат Московской коллегии адвокатов, полковник МВД в отставке Евгений Черноусов в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что у правоохранителей на данный момент недостаточно сил и средств, чтобы обеспечить безопасность проживающих в Скопинском районе Рязанской области, куда вернулся Мохов.