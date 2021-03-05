На Камчатке произошло второе за неделю землетрясение

05.03.2021, 0:46, Новости дня

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На полуострове Камчатка произошло второе за неделю землетрясение, сообщил филиал Единой геофизической службы Российской академии наук (РАН).

«Очаг залегал на глубине 31 километр, эпицентр находился в 82 км от поселка Палана», – цитирует сообщение службы ТАСС.

Магнитуда землетрясения составила 5,0, по данным краевого МЧС, жертв и разрушений нет, местные жители не ощущали подземных толчков.

Между тем на острове Северный в Новой Зеландии объявили экстренную эвакуацию после землетрясения из-за угрозы цунами, тысячи жителей острова покидают свои дома.

Землетрясение магнитудой 8,0 произошло неподалеку от Кермадекского архипелага, входящего в Новую Зеландию. Само землетрясение произошло в Тихом океане, очаг залегал на глубине 10 километров.

За последние дни произошло сразу несколько землетрясений. В среду у восточного побережья Камчатки было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,5. В четверг вечером в Греции также произошло землетрясение, его магнитуда составила 5,5.